Policía recomienda a los transeúntes que vuelvan a sus casas

Autoridades policiales participaron de la conferencia de prensa ofrecida esta mañana y allí explicaron que la función que les compete es “aconsejar” a la gente que circula por las calles que regrese a sus domicilios.

En colaboración con las medidas preventivas impartidas por Salud Pública, efectivos de la policía neuquina recorren las calles de la comarca para sugerir a los transeúntes que regresen a sus domicilios y mantengan un aislamiento social.

”Hoy el aislamiento es voluntario y no obligatorio. Ante esto nosotros no podemos obligar a la gente a que no salga a las calles pero si aconsejar que no salgan a pasear por la ciudad” manifestó el referente de la fuerza policial.

Foto de archivo

Leticia Fre