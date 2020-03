Coronavirus: la experiencia de un argentino en España

La producción de esta radio se comunicó con un argentino que desde hace quince años vive en Málaga –España-, donde viven una cuarentena obligatoria por 15 días.

Luciano Grigolato refirió las dificultades sociales, laborales, económicas, etc que significa el encierro obligado. ”Yo tengo dos restaurantes que tuve que cerrar y echar a todos los empleados ya que no tengo reservas como para aguantar mucho tiempo. Pero este es cuestión de salud, si no lo paramos nos morimos todos” comentó para referenciar la situación que está viviendo.

El joven hizo referencia a que la falta de conciencia fue la que mayor perjuicio causó en España y lo que permitió al virus avanzar como lo hizo en ese país. Por eso recomendó a todos los argentinos hacer caso a las recomendaciones de aislamiento social sugerido como medida de prevención.

“Hoy mismo el que está en la calle debe de ir solo. Se puede ir al supermercado o a la farmacia y san se acabó. Y además debe tener un comprobante que ha ido a alguno de esos lugares. Esa es la medida que han tomado para evitar que la gente salga a las calles” graficó Grigolato

El mensaje que dejó Grigolato apunta a que todos los argentinos se cuiden, respeten el aislamiento social y todas las recomendaciones emanadas del área Salud. “Ustedes corren aun con algo de tiempo a favor” señaló.

