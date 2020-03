Denuncia agresiones y que le arroja excremento en la vivienda

Un hombre del B° Aeroparque denunció que su vecino lo insulta, arroja piedras, y hasta bolsas con excremento y orina. No tiene respuestas de la justicia.

Luis es habitante del B° Aeroparque y pidió los micrófonos de FM Fuego para exponer la situación en la que vive y por la que ya realizó varias denuncias desde el año 2017.

Luis indicó que no sabe de dónde nació esta animosidad que se fue agravando, “nos tira ropa sucia al patio, hemos tenido que techar casi todo el terreno y se agravó hace una semana porque arroja excremento de gallina, orina de él en bolsas. En la noche de ayer estábamos acostados y sentimos ruidos en el techo, me fije y era otra bolsa con orina y excremento”.

El hombre aseguró que la situación es insostenible “se siente el olor fuerte, los chicos estuvieron descompuestos y no se puede andar en el patio”. Además la relación social es complicada, “los nenes no pueden salir afuera porque los insulta, a nuestras amistades les ha tirado piedras a los autos y los ha abollado”.

Luis afirmó que tiene miedo y que cuando la justicia no responde todo termina mal, “quiero que alguien responda, tengo miedo por mi familia y mi madre, no quiero que pase a mayores pero es lo que pasa cuando la justicia no actúa”.

El vecino relató que asistieron a la justicia pero no se somete a la mediación, “hicimos las denuncias como corresponde, fuimos al Juzgado de Paz varias veces como corresponde y él no ha querido firmar”.