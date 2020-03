“Tratar de llegar lo más arriba posible”

Agustín Jara, una de las figuras en al levantada del Verde habló del buen momento. Pérfora licenció a sus jugadores.

Pérfora ganó el domingo ante Pacífico y aprovechó la caída de Sol de Mayo para quedar como puntero de la Zona Patagónica a falta de dos fechas.

Agustín Jara, que es uno de los puntos altos de este buen momento del Verde señaló, “queremos tratar de estar lo más arriba posible que es lo que nos propusimos con el grupo”.

El jugador aseguró que el equipo ya tiene rodaje y cada uno conoce su papel, “tuvimos dos bajas importantes, pero fueron decisiones personales y llegaron Berón y Zamudio que fueron de gran ayuda. Así que estamos contentos porque pudimos encontrarnos como grupo, jugando mucho mejor, nos estamos sintiendo cómodos cada uno encontró su rol que era lo que no podíamos encontrar al principio de la temporada”.

El player del Verde lamentó que en medio de esta levantada llegue este parate por Corona Virus “justo nos agarró el receso en un buen momento, que estábamos encaminados en seguir de esta manera con 7 victorias al hilo, no se si nos va a jugar en contra más adelante. Nos quedan dos partidos y siquedamos con el Uno de la Zona Patagónica va a haber un parate, ojala no nos jugué en contra”.

Jara es uno de los preferidos de la hinchada y por los niños y niñas de la institución y fue consultado por eso, “nunca me había pasado, uno le tiene cariño a los chicos, yo en especial a los chicos del club que están continuamente y no le puede negar un autógrafo, un abrazo, una foto. Por eso uno se pone contento y por la gente y que me recibió bien la temporada pasada y siempre está para lo que necesite”.

Pérfora licenció a los jugadores y regresaron a sus provincias de origen con el compromiso de que se cuiden y realicen los entrenamientos individuales.