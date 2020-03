“Cuando hablamos de Clínica Cutral Co hablamos de una mafia”

La diputada Patricia Jure anticipó que hará todos los esfuerzos para que el gobierno de la provincia reactive Clínica Cutral Co.

Sobre la situación del centro de salud, la legisladora manifestó “eso es lo que voy a ir a defender mañana –viernes- a la legislatura. Acá se necesitan todos los elementos como por ejemplo destinar la triplicación de un presupuesto a las medidas sanitarias. El tema de los lugares que están ociosos como ocurre con Clínica Cutral Co, como pasa en clínica Cutral co, un lugar del que parece que no se puede hablar, porque estamos hablando de una mafia que ha hecho del negocio de la salud un negocio propio”.

Jure planteará la necesidad de recuperar el lugar, con sus veinte camas disponibles, respiradores artificiales y sus trabajadores ya capacitados, en lugar de instalar trailers en el predio del hospital local para cuando el coronavirus afecte a los vecinos de estas ciudades.

Durante el dialogo, la diputada tuvo conceptos crudos y duros para con el ministro Corradi Diez y también para con el jefe comunal.

Leticia Fre