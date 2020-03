Una madre que perdió a su hijo pide solidaridad

Me tomo este ratito para escribir porque con mi Agustín viví su enfermedad en carne propia.

Se lo que es tener desesperación por conseguir una cama de hospital, se lo que es tener un hijo inmunosuprimido, es un miedo terrible que cualquier virus entrara en su cuerpo, por lo que entrar a nuestra casa estaba restringido, alcohol en gel, toallitas, jabón blanco, lavandina, pasaron a ser parte de nuestra vida cotidiana.

Estar en el hospital Austral permitió que mi hijo tuviera los mejores cuidados, no le faltó un respirador, y no tienen idea lo que eso se valora cuando la vida se pone contra reloj. Por lo vivido y porque quiero que otros tengan las posibilidades que tuvo mi Agustín, pido al sr. Intendente, al doctor Corradi (quien sin conocerlo colaboró para el traslado de mi hijo)y todos los que tengan el poder de decisión, abran la Clínica Cutral Co, esto es una «pandemia» y debemos estar preparados para esta situación.

Sirve una clínica cerrada…no! Están siendo solidarios con los ciudadanos…? No!!!! POR FAVOR ABRAN la clínica, destinen el dinero necesario, ya vendrá el tiempo para buscar culpables si hubo una mala acción de los que estaban a cargo de la clínica. Hoy lo más importante es unirnos, no permitan que el hospital o Sanatorio colapsen. Muchas gracias!

Mónica Ocare