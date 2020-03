El Coronavirus en Italia, según un huinculense radicado allá

“Acá en Italia vivimos encerrados”refirió Paolo Coreti, un argentino que desde hace varios años reside en la zona norte de Italia.

“Estoy todo el día en casa. No se puede salir. Si podemos ir de a una sola persona al supermercado o a la farmacia y volver” comentó y agregó que el transporte público prácticamente no funciona pero que no hace falta cancelarlo de manera total porque la gente no circula por las calles.

Al momento de explicar como vivieron los italianos los primeros momentos del virus, Paolo comento “aquí hubo una especie de alarma en dos regiones pero en el resto era todo como una joda. Y un fin de semana, con esto de que habían cerrado esas zonas muchos se vinieron aquí a esquiar y ahí fue donde se produjeron los contagios que afectaron en esta provincia –Trento-.

A partir de la experiencia vivida, Paolo aconsejó “es fundamental que la gente se dé cuenta que esto no son vacaciones, que el no circular es la única manera de parar este virus, no hay otra”.

En el norte de Italia se está llegando al pico de muertes, es una epidemia que ha causado estragos destacó Coreti.

“Ustedes en Argentina todavía tienen la posibilidad de pararlo antes, eso es lo importante. Asi que salgan lo indispensable” aconsejó y cerró la entrevista opinando “espero que cuando todo esto pase no volvamos a la vida habitual. Este mundo tiene que cambiar. No podemos seguir así. Esto es responsabilidad del compartimiento humano. Nos estamos haciendo mier…nosotros mismos”.