Taxis y Remises con guardias mínimas

El transporte de pasajeros se encuentra con guardias mínimas para el transporte.

Poli Carlomuzo de Radio taxi Cutral Co indicó que están con guardias mínimas y eso perjudica a los trabajadores que viven del día adía.

Por la noche quedan dos taxis y por el día una guardia mínima de 5 o 6 autos de una flota de 30, “como somos un transporte público debemos dejar unas guardias mínimas para dar una solución a los habitantes”.

Poli Carlomuzo detalló que han pedido soluciones al Municipio de Cutral Co ya que hay muchos choferes que quedarán afectados por no poder trabajar que viven de la recaudación diaria “las autoridades no quieren juntarse, mandé un mensaje y no me respondieron y es un buen momento para juntarse y solucionar estos problemas”.

Los remises también mantienen una guardia mínima de 2 autos a la noche y durante el día 6 o 7 autos hasta el 31 de Marzo.

Braian Vazquez