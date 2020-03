Nahuel Aninao, el Tigre que se llevó sus goles a Alianza

El ex Rivadavia debutó en el empate ante Centenario y se entusiasma con pelear el puesto en el Gallo, “fue algo hermoso poder defender esta camiseta” declaró.

El pasado sábado Alianza empató 0 a 0 ante Centenario por el arranque del Lifune y varios juveniles tuvieron lugar en el 11 titular ya que al día siguiente el Gallo jugó por el Regional Amateur. Además debutó el refuerzo que llegó desde Rivadavia silbando bajito y sin ningún aviso, Nahuel “Wanchope” Aninao.

El goleador de Rivadavia habló con Fuego24 en medio de la cuarentena y contó, “fue algo hermoso poder defender esa camiseta de la cual soy hincha de chiquito. Un sueño cumplido haber podido debutar en un club grande como lo es Alianza”.

Para el delantero es un desafío ya que salta una categoría del Lifune B al A “es algo grande que me propuse hacer de jugar en otra categoría más alta, eso es gracias a mi novia y mi familia que me apoyan a afrontar este lindo desafío”.

Wanchope llega a un club con delanteros que son ídolos como Darío Villagra y con otros jóvenes que están muy bien como Axel Carmona, Braian Gonzáles, Alejandro González y juveniles como Facundo Giménez, por lo que va tener una pelea dura en el área para tener un lugar. “Hay delanteros de gran jerarquía y bueno uno va a sumar su granito de arena. Si la pelea es dura, pero sana hay que hacer bien las cosas bien en los entrenamiento y cuando te dan minutos en cancha demostrarle al profe que nos queremos ganar el puesto y dar lo mejor”.

El Lifune está parado por el Corona Virus, pero cuando se reanude viene el clásico con Petrolero y todos quieren estar “la verdad no sé cuando se volverá a jugar, pero no veo la hora de empezar a entrenar de cara al clásico y si me toca jugar, dar todo por traernos los 3 puntos”.

Foto gentileza de Carlos Martinez

Braian Vazquez