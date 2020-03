Copelco cuidemonos entre todos

Informamos medidas tomadas ante la expansión del “corona Virus” (COVID-19:

En el marco de las recientes medidas que el Poder Ejecutivo Nacional ha implementado para contribuir en la lucha hacia la prevención del Coronavirus (COVID-19) en nuestro país y con el fin de mitigar el riesgo de potenciales contagios; informamos las medidas que desde COPELCOhemos tomado para preservar la salud de nuestros empleados, asociados, proveedores y de toda la comunidad en su conjunto.

En primer lugar, queremos llevarte tranquilidad, ya que hemos implementado las medidas necesarias y posibles para garantizar de la mejor manera posible nuestros servicios, tal como lo hemos hecho siempre. Sabemos de la importancia de lo que brindamos desde nuestra cooperativa hacia tu hogar, comercio e industria, es por esto que hemos decidido tomar las siguientes medidas:

• Activas las guardias de energía

• Activas las guardias de comunicaciones

• Abierta la farmacia, horarios de lunes a viernes corrido de 08:00 a 16:00 y sábados, horario corrido de 08:00 a 12:00

• Abierta Enfermería Cutral-Có de 08:00 a 21:00 y Plaza Huincul de 08:00 a 14:00

A fin de evitar aglomeraciones de personas y ante la necesidad de minimizar riesgos y frente a las recomendaciones de la comunidad científica respecto al contacto entre personas en se ha tomado las siguientes decisiones

• Cerrar nuestras oficinas comerciales

• Nuestros empleados no podrán bajo ninguna circunstancia ingresar a ningún domicilio.

• No se realizarán ceremonias velatorios, respetandoel artículo 5 del DNU (ARTÍCULO 5º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” no podrán realizarse eventos culturales, recreativos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas. Se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas)