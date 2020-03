Suárez gestiona la reapertura de Clínica Cutral Co

El intendente de Plaza Huincul indicó que por pedido del gobernador gestiona la reapertura de la clínica para ser utilizada en medio de la emergencia por el Corona Virus.

Esta mañana el intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez habló en el programa de FM Fuego Sábados de Pueblo.

Entre varios temas pidió a la población que respete la cuarentena obligatoria para poder salir de esta situación forzada por el Corona Virus.

El mandatario municipal señaló que están gestionando la reapertura de la Clínica Cutral Co, “estamos hablando la reapertura de una clínica con el gobernador y la ministra. Si es la clínica Cutral Co a pedido del gobernador me pidió que haga las gestiones necesarias”.

Consultado sobre las dificultades de la reapertura Suárez sostuvo que depende de las voluntades políticas “Lo que a mi me aqueja es que esté contemplado esto en la prevención y que después se solucione el litigio interno que tienen”.