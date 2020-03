Clínica Cutral Co: Piden que la apertura sea definitiva

Ante la declaración del intendente de Plaza Huincul sobre la gestión para reabrir la Clínica Cutral Co, los trabajadores emitieron un comunicado en donde afirman que no fueron informados, piden que la reapertura sea definitiva y el pago de sus haberes.

Esta mañana el intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, señaló en Fuego FM que gestiona la reapertura de la Clínica Cutral Co para que sea utilizada en medio de la emergencia sanitaria por el Corona Virus.

Los trabajadores de la Clínica publicaron un comunicado en donde relatan que no fueron informados de esta gestión de importancia para su situación “Siendo que hemos sido los trabajadores quienes lideramos la lucha por la defensa de nuestros puestos de trabajo y por la reapertura de la clínica, para mejor enfrentar la pandemia del coronavirus, es claro que deberíamos ser los primeros anoticiados”.

Además reclaman que la reapertura debe ser definitiva y con todos los trabajadores adentro, sin dividir a los más de 27 que les adeudan tres sueldos y los aguinaldos del 2019, “de concretarse la reapertura debe ser con la totalidad de los trabajadores adentro. Adelantamos que no aceptaremos ninguna maniobra que apunte a dividir a los trabajadores intentando dejar a algunos adentro y otros afuera”.

Los trabajadores argumentaron que se debe abrir la clínica para que se garantice el empleo, el pago de salarios y no como un salvataje los socios y al hoy ministro de Ciudadanía Ricardo Corradi, “rechazamos que los recursos del Estado vayan al rescate del vaciador Corradi y Cía. La prioridad número uno es el pago de los salarios y aguinaldos adeudados a los trabajadores, que desde hace meses no contamos con ingresos. Reclamamos que la reapertura y la continuidad de los puestos de trabajo sea definitiva y no sólo temporal. De esta manera, estaremos fortaleciendo todo el sistema sanitario de la provincia, el que se encuentra jaqueado por el progreso de la pandemia”

El Comunicado completo

*ANTE LOS RUMORES DE REAPERTURA DE LA CLÍNICA CUTRAL-CÓ, LOS TRABAJADORES DECIMOS*:

1. Que hasta el momento no hemos sido comunicados formalmente por ningún funcionario sobre la supuesta iniciativa de reapertura de la Clínica. La única información que tenemos es la que ha trascendido por diversos medios digitales. Siendo que hemos sido los trabajadores quienes lideramos la lucha por la defensa de nuestros puestos de trabajo y por la reapertura de la clínica, para mejor enfrentar la pandemia del coronavirus, es claro que deberíamos ser los primeros anoticiados.

2. Que de concretarse la reapertura de la Clínica, será enteramente una conquista y una victoria de los trabajadores y del pueblo de Cutral-có y Plaza Huincul. Hemos sido nosotros los que hemos denunciado desde un comienzo la irracionalidad de la contratación de traillers sanitarios al mismo tiempo que se mantiene cerrada la Clínica y a sus capacitados trabajadores inactivos. Pudiendo trabajar en conjunto.

3. Que de concretarse la reapertura debe ser con la totalidad de los trabajadores adentro. Adelantamos que no aceptaremos ninguna maniobra que apunte a dividir a los trabajadores intentando dejar a algunos adentro y otros afuera. Los trabajadores de la Clínica estamos unidos defendiendo TODOS los puestos de trabajo y la salud de la población.

4. Que de concretarse la reapertura, rechazamos que los recursos del Estado vayan al rescate del vaciador Corradi y Cía. La prioridad número uno es el pago de los salarios y aguinaldos adeudados a los trabajadores, que desde hace meses no contamos con ingresos. Reclamamos que la reapertura y la continuidad de los puestos de trabajo sea definitiva y no sólo temporal. De esta manera, estaremos fortaleciendo todo el sistema sanitario de la provincia, el que se encuentra jaqueado por el progreso de la pandemia.

Gracias a toda la comunidad por apoyarnos. Esperamos que todo esto sea para el bien de cada uno de nosotros y de cada familia. Eternamente agradecidos. La lucha de los empleados de clínica Cutral Co continúa….