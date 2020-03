Argentina en Londres: “no les interesa o se creen inmunes”

Tatiana es Argentina, vive en Londres y dio detalles de cómo se vive la crisis sanitaria por el Corona Virus. No puede volver a Argentina.

Tatiana del Valle está en Londres, Inglaterra, en donde se encuentra trabajando y vive con su novio que es de Polonia y dio detalles a FM Fuego de cómo se vive la crisis por Pandemia en el Reino Unido.

“No se están tomando medias, lo que le importa al gobierno es la economía y el Primer ministro dijo que la sociedad debe prepararse para perder familiares” señaló Tatiana.

En torno a la población diferenció que hay gente preocupada y otra que no, “Los veo con mucha calma, no les interesa o se creen inmunes, recién en esta semana empecé a ver colapso en los supermercados. La gente piensa que se están ocultando cosas, desde el gobierno no dicen que hay crisis sanitaria y las personas se están volviendo locas”.

Para la joven e Cutral Co volver al país ya no es una opción por el cierre de fronteras, “ahora volver a Argentino no es una opción porque los aeropuertos están cerrados, vivo acá con mi novio que es de Polonia y yo no podría ir allí ni él a mi país, así que nos quedamos acá. Nunca nos imaginamos que un país como éste iba a tener estos problemas”.

Además contó que las empresas y la gente se están aislando por decisión propia ante la falta de medidas, “las cadenas internacionales como Starbucks cerraron sus puertas por un mes porque piensan que va a ser más grave que en Italia pero el gobierno no lo dice”.

Por Braian Vazquez