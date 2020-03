Chile: “Los casos se incrementan más rápido”

Juan Luis, vecino de Los Ángeles en Chile contó como se vive la situación sanitaria y dijo con preocupación que no se toman medidas.

Juan Luis vive en Los Ángeles en la 8va Región de Chile y relató a Fuego24 como se vive todo “acá cada vez más incrementan los casos rápidamente y de a 100. Ayer teníamos 600 hoy hay 746 casos de Corona Virus”.

El vecino de Chile dijo con preocupación que el gobierno no toma medidas y los intendentes son los que más tratan de frenar la pandemia, “no son muchas las medidas, se pueden hacer muchas cosas. Los alcaldes han tratado de intervenir más el presidente, cierran ciudades para que no ingresen turistas y el presidente no deja hacer eso. Acá hay gente en las calles, hay gente trabajando como un día normal, por eso hay cada vez más casos”.

Juan Luis agregó que gran parte de la gente no cree lo del Corona Virus “no han tomado tantas medias como en otros países y como la gobierno no le interesa mucho, la gente piensa que es una broma o que es algo para frenar las marchas y las protestas sociales”.

Con respecto al abastecimiento de productos básicos relató “el primer día que se dio un caso la gente se alarmó y fue a comprar todo, hay supermercados que quedaron vacíos y los más económicos no tienen nada de productos y los otros más caros si tienen de todo, están bien abastecidos”.

Por último manifestó que ven que Argentina tomó medidas más rápido “vemos que Argentina va con pie adelante, que tomaron medidas, acá el estado ve lo que le conviene a ellos, no hay un avance como para poder cuidarnos acá en Chile”.

Por Braian Vazquez