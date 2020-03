Desde Neuquén indican que las suspensiones y despidos no están permitidos

Ernesto Seguel de la Subsecretaría de Trabajo indicó que por ley no están permitidas los despidos. Además dio detalles de las personas que pueden no asistir a los trabajos por el COVID 19.

El Sub-secretario de Trabajo, Ernesto Seguel, declaró que lo que se está buscando con la cuarentena es cuidar la salud pública y en torno a lo laboral tener activo y llevarlo a la práctica el principio de solidaridad.

En este sentido dijo que las suspensiones y despidos no están permitidos y explicó “para disponer suspensiones y medidas extraordinarias existe una normativa y para aquellas medidas de fuerza mayor la ley de empleo dice que tiene que emplearse el procedimiento preventivo de crisis, se deben reunir los empleadores y sindicatos y buscar la forma más moderada de palear la crisis”.

Agregó que un empleador no puede despedir gente como primer paso en este contexto “el empleador si no hace el preventivo de crisis no puede suspender o despedir trabajadores y si lo hace puede ser declarado nulo. No puede ser la primera medida privar a los trabajadores de su salario”.

En torno a los que deben presentarse a trabajar en medio de la cuarentena por el Corona Virus manifestó “lo que se pide es la solidaridad, la gente bajo factor de riesgo está exceptuada de brindar los servicios, los trabajadores de actividades esenciales deben presentarse con plantel mínimo, y los que no son indispensables podrán prestar el servicio y en caso que pueda hacerlo en forma virtual cobraré la remuneración normal y en caso de que no pueda, la remuneración será pagada como no remunerativo y se exime al empleador de las cargas sociales, lo que busca es que se sea solidario”.

En el caso de las trabajadoras como niñeras y empleadas domésticas aclaró que no son servicios esenciales y no deben trabajar, salvo que los padres no puedan cuidar a sus hijos por estar en un trabajo indispensable como médico, enfermero o policía.

En caso de cuidado de personas enfermas puede hacerlo un familiar o alguien contratado, y debe llenarse la declaración jurada que está on line para descargar

Por Braian Vazquez