Jure: “La provincia afronta la llegada de la pandemia en un cuadro de vaciamiento sanitario”

La Diputada del FIT, Patricia Jure, indicó que la situación del sector salud es delicada y ejemplificó que cada mil habitantes hay 2,5 camas disponibles en centros sanitarios.

Luego de la reunión realizada en la Legislatura neuquina, a pedido de los diputados de la oposición con la ministra de Salud, Andrea Peve, y el ministro de Economía, Guillermo Pons, desde el Frente de Izquierda-Partido Obrero realizaron una dura evaluación.

“La pandemia pone de manifiesto, el cuadro de vaciamiento del sistema público de salud a favor del privado. Y a su vez alertó sobre el intento de usarla como pretexto para amasar un nuevo negocio millonario. Como nunca, surge la necesidad de la estatización y centralización de la totalidad del sistema sanitario, bajo el control de sus propios trabajadores» aseveró Patricia Jure.

La diputada por el Frente de Izquierda –PO dio detalles sobre la situación del sector salud “Según el informe de la ministra, la provincia cuenta con un total de 1.716 camas entre la salud pública y privada, para los 664 mil habitantes de Neuquén. Es decir que, cada mil habitantes hay un poco más de 2,5 camas disponibles, contra lo que plantea la Organización Mundial de Salud que establece que debería haber de 7 a 10 camas cada mil habitantes. De mínimo, y sin pandemia, deberíamos contar con 4.600 camas”.

Jure agregó que los datos son alterados ya que incluyen la ampliación del Hospital Interzonal Zapala que aún no se ha inaugurado. “Estas son las condiciones para recibir a 1500 afectados si consideramos el peor de los escenarios pronosticados, para lo que hay que descontar las camas que ya están en uso por otras patologías. El informe refleja que el sector público cuenta con menos camas de unidades intensivas y respiradores que el sector privado”.

Por otro lado adelantó que buscarán darle superpoderes al gobernador Omar Gutiérrez para incrementar el endeudamiento de la provincia “En base a este plan el MPN pretende votar el miércoles 25, una ley con endeudamiento y superpoderes para el gobernador. Les recuerdo que en el presupuesto existen fondos de contingencia y además en enero ya se emitieron letras por $6000 millones. Lo que hay que hacer es dejar de pagar una deuda de miles de millones y destinarla a lo urgente”.

Jure dijo que los funcionarios dejaron muchos interrogantes en su exposición de la semana pasada “Por ejemplo, millonarias compras de insumos básicos que deberían abundar en los hospitales para el funcionamiento cotidiano. No me extrañaría que vaya a parar a las clínicas privadas, que ya saben hacer enormes negociados a costa de la salud pública. Hay $1.000 millones para el pago de prestaciones sanitarias de distinto tipo y sin especificar. No sabemos el valor de las prestaciones en clínicas privadas ni del ítem -servicios tercerizados- por $480 millones.” denunció Jure. La diputada defenderá en la sesión especial (miércoles 25), los proyectos del Frente de Izquierda para enfrentar la pandemia”.

Por Braian Vazquez