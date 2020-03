Hospital y Sanatorio aún necesitan donaciones de sangre

Destacaron que a pesar de la actividad reducida por el COVID 19, necesitan dadores de sangre. Se coordina el horario para que la persona no esté mucho tiempo en el sector.

Desde el Hospital Complejidad Media y el Sanatorio Huincul solicitaron a la comunidad que se acerquen a donar sangre.

Destacaron que a pesar de que en los centros de salud la actividad está reducida por la cuarentena obligatoria, se necesita que se acerquen a donar sangre para los procedimientos de salud.

Desde Hemoterapia del Hospital Público indicaron que necesitan donantes ya que su trabajo no se detiene e instaron a escribir al perfil de Facebook para coordinar un horario y no pasar mucho tiempo esperando allí, “Nuestro lugar es seguro, no se olviden de salvar vidas y cuídense mucho”.

Desde el Sanatorio indicaron que la campaña que realizaron con la Peña de Boca de Cutral Co y Plaza Huincul el 6 de marzo ayudó mucho pero necesitan que se acerquen donantes.

“El que cumple con los requisitos y sabe que está cumpliendo con la cuarentena correctamente no debe tener miedo de ir a donar” argumentaron desde el sector Hemoterapia del Sanatorio a Fuego 24.

Los interesados también pueden consultar día y horario al perfil de Facebook de Hemoterapia del Sanatorio Huincul y les darán un turno para no esperar.

