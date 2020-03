El Nudo: El cuento de un cutralquense en época de cuarentena

Richard Forcael envió un relato corto para mirar al horizonte con ojos positivos.

El día de hoy Ricahrd Forcael envió a la redacción de Fuego24 un cuento corto sobre la cuarentena y la lucha contra El COVID 19.

El cuento lo compartió en sus redes sociales y en páginas relacionadas a la literatura y si bien tiene un comienzo duro, deja un mensaje esperanzador.

El nudo

-Papá, Contáme un cuento, uno cortito. Te juro que es el último.

-Bueno- dijo algo dubitativo Martín, que trabajó en el hospital 48 horas seguidas. Y es que por culpa de esta pandemia, casi no ha estado en casa.

-Te cuento el del dragón? Ese que te da mucho miedo.

-No papi, ese ya no me da miedo. Contáme el del coronavirus.

Hubo un silencio, o dos… o tres.

-Y ?No te sabes uno del corona…? Insiste el niño.

-Basta que es hora de dormir y papá tiene que descansar, dijo Silvia algo molesta. Nunca le gustaron los cuentos de terror ni el encierro.

-Pufa. Yo quería que algún super héroe le de unas buenas piñas al maldito y que lo devuelva a China así podemos volver a ir a la plaza, la canchita y…

-Pero que chiquitín más violento, te voy a dar tu merecido…

-Martín! Enserio? Cosquillas? Así no se va a dormir nunca.

Martín besa en la frente a su pequeño y lo observa desde la puerta un minuto, o dos… o tres.

-Comiste algo en estos dos días? O seguís con ese nudo? Pregunta Silvia preocupada.

-Algo morfé – dice Martín esbozando la mueca de una sonrisa.

-Y está fea la cosa no?

Hubo un silencio, o dos… o tres.

-Te serví un plato de tu guiso preferido. Vení. Comé algo.

Martín sigue en el pasillo.

-Tuviste cuidado?Mirá que dicen que es muy contagioso…

-Basta Silvia. Prefiero dormir. Mañana hablamos. Te espero en la cama.

Pero aunque está exhausto no puede dejar de pensar en lo que ha visto. Un escalofrío le recorre todo el cuerpo. Cree recordar haber tenido todos los cuidados necesarios. Pero es que otro enfermero del mismo hospital y más experiencia que él ya se contagió…

De súbito vuelve ese nudo a su garganta, acompañado de una gran dificultad para respirar…

-Me habré infectado?

Se levanta ahogado…

Agitado va hacia la luz de la cocina. Casi sin aliento susurra:

-Es de mostacholes?

-Si, casi lo tiro al tacho… dice Silvia acercandole el plato, cuando Martín la abraza con todas sus fuerzas. Segundo a segundo que pasa estrechandola en sus brazos siente que el nudo se desvanece.

Silvia, que es de baja estatura dice algo sofocada contra el pecho de su amado:

-Tengo miedo Tincho. Cuando me pongo a pensar, también se me hace un nudo en…

(solloza)

Y Martín se da cuenta que no está solo.

-Tranquila… Vamos a estar bien. Si cada uno hace lo que debe y es obediente todo va a estar bien. Ya va a pasar. En un mes, o dos… O tres.