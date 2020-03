Taxistas piden trabajar luego del toque de queda

Desde Radio-taxi Cutral Co indicaron que después del toque de queda es necesario que estén en la calle. Apuntaron contra Municipalidad de Cutral Co “están haciendo todo mal”.

En el Programa Otra Tarde de FM Fuego, habló Poli Carlomuzzo de Radio Taxi Cutral Co ya que por la cuarentena obligatoria no tienen mucho trabajo.

El trabajador de transporte dijo que es necesario que los taxistas estén trabajando de noche después de las 20 cuando se hace efectivo el toque de queda, “hay personas que cuidan abuelos y no tienen como volverse a la casa”.

Además apuntó contra el Municipio de Cutral Co ya que trató de comunicarse y no le dan soluciones y le dijeron que no se hacían cargo si Gendarmería le sacaba el auto, “La policía no puede dar un papel para circular, eso depende del municipio y está haciendo todo mal”.

Para el referente de taxistas deben estar en la calle dos autos por empresa para dar respuesta a urgencias que surjan entre las 20 y las 08 hs, “alguien se tiene que hacer cargo, que pueden entregar un papel para que dos autos pueden andar por la calle por cada empresa”.

Por Braian Vazquez