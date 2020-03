El drama de los puesteros en medio de la cuarentena

No tienen alimentos para los animales, agua y no llegan los insumos a los comercios. Además indicaron que desde el gobierno los abandonaron.

Luis Bascur, organizador del Foro rural, habló sobre como pasan la cuarentena en zona de chacras, “estamos muy complicados por la pandemia y por muchas cosas más. El abandono total de las políticos de la provincia, no hay agua, no hay medicamentos, no hay relevamientos de los pastos, se está sufriendo muchísimo”.

Bascur reiteró que no tienen respuestas de los dirigentes provinciales, “fundé el foro en el 2008 para trabajar en red con los ministerios, pero hoy me muevo con fondos propios, todos los teléfonos están cortados, no sé si a provincia le importa esto. Hay muchas familias con niños con enfermedades, no tenemos forraje, no tenemos insumos, agua potable, es triste estar allí”.

Además agregó que él se mueve con 4 parajes, pero en el resto de las zonas rurales la situación debe ser similar “yo creo que esto es generalizado, hay 4 parajes con 21 familias y viene de vieja data el abandono”.

Por otro lado pidió que no se usen los caminos alternativos por parte de particulares para la caza furtiva, “nos mataron 4 animales por gente que sale a correr avestruces en los caminos alternativos. Hay cuatrerismo todavía, hablé con Ariel Pereyra (director de la DSI) y le comenté la situación”.