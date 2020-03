Nerla: “hay un excesivo de remarque de precios”

El conocido comerciante de distribuidoras indicó que en los últimos 60 días no han cambiado los precios, por lo que los aumentos en las góndolas y comercios barriales no son justificados.

El móvil dialogó con el comerciante y dueño de distribuidoras de alimentos, Luciano Nerla.

El comerciante manifestó que no es momento de sacar una ganancia en los alimentos, “en la variable de precios creemos que se modifican costos de productos que tienen consumo masivo, pensamos que podemos hacer le bien ganando más y no es así”.

El comerciante manifestó que los aumentos de precios que se registraron en la comarca estuvieron injustificados, “no hemos tenido aumento de precios en los últimos 60 días, solo lácteos por la baja de producción de leche pero en el resto no. Nosotros lo vemos en situaciones puntuales y hay un excesivo de remarque de precios y no coincide con lo que tenemos”.

Nerla reiteró que hay margen de ganancia suficiente para no tener que remarcar los valores, “bajamos del sistema la lista de precios que se vio en Neuquén y lo comprobamos y dan los márgenes suficientes para respetar los precios máximos. En el 99 % de los productos se puede respetar y tener margen de ganancia”.

Por otro lado dijo que las distribuidoras sintieron la alta demanda de productos en el comienzo de la cuarentena, “fue algo fuera de lo convencional, trabajamos los horarios permitidos abasteciendo a los comercios y no a particulares. Hemos quebrado todos los stocks, teníamos de 20 a 30 días y en horas se acabaron. Estamos en la reposición y no es de la misma manera porque las fábricas están sufriendo las mismas consecuencias”.

De todas maneras llevó tranquilidad y aseveró que no habrá desabastecimiento “abastecimiento hay, hay cosas puntuales pero no va a faltar. Dentro de los Stocks que se nos quiebran no van a quedar en cero, vamos a ir reponiendo, la población tiene que estar tranquila por los camiones llegan”.

Lo único extraño fue los de la harina y levadura, “ha habido situaciones puntuales como con la harina, y la levadura, fue una variable de 4 a 20, (dentro de la semana manejábamos 4 toneladas de abastecimiento y pasamos a 20, y de 4 a 30 en la Levadura), no hay forma de subsanar el tema, no tenemos una medición del doble de demanda, sino de 6 o 7 veces más”.