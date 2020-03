Trabajadores del Plus podrán gestionar el bono único

Sergio Valenzuela de ATE indicó que los trabajadores del Plus Salarial podrán gestionar el pago único de 10 mil pesos.

Ante las consultas de los oyentes Sergio Valenzuela de ATE informó que los trabajadores que se desempeñan en el plus salarial pueden gestionar el bono único de 10 mil pesos.

“Yo ayer tuve comunicación telefónica por el ejecutivo municipal y como ellos no están registrados en el ANSES se les dijo que se inscriban ya que no van tener problemas con el trabajo” detalló el sindicalista.

Con respecto a la confusión que se generó recordó que antes no se podía tener la Asignación Universal por Hijo y trabajar por el Plus, “apenas salió lo de la AUH la ley decía que era para que las madres se quedaran a cuidar a los hijos, pero como se puso más difícil la gente tomó la decisión de trabajar por un Plus, pero son dos cosas distintas”.

En este sentido señaló “después de que pase está pandemia, tenemos que hablar porque no son muchas las compañeras y que puedan cobrar la asignación y el plus. Son dos cosas distintas y no afecta a la municipalidad”.