Así viven la cuarentena los deportistas

Los deportistas de la comarca están cumpliendo la cuarentena obligatoria, pero se entrenan desde sus casas. Familia, tele y enfoque, el secreto para mantener activos.

Se cumplió el 8avo día desde que se declaró la cuarentena obligatoria y al igual que toda la comunidad, los deportistas se encuentran en sus casas a la espera de que se terminé el aislamiento preventivo para volver a la vida normal.

En el caos del básquet tanto Petrolero como Pérfora licenciaron a sus jugadores cuando se pararon los torneos a mediados de marzo.

Los jugadores quedaron con tareas para cumplir en sus hogares que les diagramaron los preparadores físicos.

Ignacio Claris de Pérfora contó que realiza todo en su casa aunque no es lo mismo, “se extraña el Club además por el momento en el que estaba el equipo en plena definición y la rutina de compartir con mis compañeros”. Para sobrepasar el aburrimiento dijo “me la paso viendo especiales del Diego jaja”.

En la Vereda Naranja el base Santiago Frola también contó que está entrenando en casa, “Nos dejaron a todos elementos para trabajar en casa hace dos semanas y el preparador físico nos dejó una rutina para hacer todos los días”.

Santy que viene en su mejor temporada profesional comentó que el grupo que se formó es muy bueno y se extraña, “se extrañan los entrenamientos, el equipo es un muy buen grupo, además de entrenar la pasamos muy bien. Y también que se extraña mucho jugar al básquet”.

La corredora Celeste Bravo es trabajadora petrolero, pero hace “Home Office” o labores desde el hogar y también se la rebusca para entrenar corriendo en el patio y desempolvó la cinta, “X suerte tengo una cinta jaja. El otro día mire con cariño el patio de casa y le metí unos Kilómetros”. Más allá de tomarlo con humor comentó que “se torna algo difícil el asilamiento cuando estás acostumbrado al entreno diario fuera de tu casa”.

También forma parte de un grupo de entrenamiento y realiza trabajos que le envían, “nuestro profe nos envió una serie de ejecución para la casa bastante adaptables para trabajarlos en el hogar. A mi que me gusta me he ido comprando algunas cositas tipo pesitas, step, algo para los abdominales así que algo zafó con eso. Pero los ejercicios que nos han enviado son fáciles de hacer para alguien que no cuenta con cosas de gym. Tiempo tenemos así que hay q sacar ganas y tratar de llevarla de algún modo je”.

Los ciclistas se vieron muy perjudicados por la cuarentena ya que sus entrenamientos son en un 90 % en la ruta. El Roly Navarrete contó que “estoy haciendo lo que se puede pero siempre desde casa. Aunque es muy distinto que hacer al aire libre el deporte, pero bueno podemos mantenernos en forma”.

Por otro lado dijo que aprovecha el tiempo con la familia, “Se aprovecha muchísimo mas, se comparte todo las 24 hs. En mi caso cantamos, tocamos instrumentos, jugamos con mis hijas, charlas y estamos haciendo deportes juntos también. También se disfrutan las películas con los viejos y charlas”.

Los futbolistas también entrenan desde sus casas con rutinas que brindaron sus preparadores físicos.

Matías Takara, referente de Alianza relató que entrena desde su casa y además conoce del tema porque es profesor de Educación Física.

El Central comentó que se extraña bastante el fútbol pero sabe que hay algo más importante como la salud en juego, “soy consciente de lo que estamos viviendo y es duro ver la realidad, la gente se muere y es algo que no está bueno”.