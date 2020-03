Cutral Co declaró la emergencia sanitaria por 180 días

El Deliberante sesionó por videoconferencia y aprobó la emergencia sanitaria que autoriza al ejecutivo municipal a contratar y/o adquirir en forma directa todos los servicios y bienes “que resulten necesarios”.

El Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó hoy en sesión extraordinaria y por videoconferencia la ordenanza que declara la “Emergencia Sanitaria a causa del COVID – 19” en la ciudad de Cutral Co, en virtud de la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus por el plazo de 180 días, con la posibilidad de prórroga por el mismo plazo y por única vez.

Dicha norma aprobada en el Concejo Deliberante adhiere a ley provincial 3230, recientemente sancionada por la Legislatura del Neuquén.

A su vez, la ordenanza autoriza al poder ejecutivo municipal por el plazo que dure la emergencia a contratar y/o adquirir en forma directa todos los servicios y bienes que resulten necesarios para dar respuesta a la emergencia. De esta manera, el intendente podrá utilizar los recursos necesarios para dar las mejores soluciones a los vecinos y vecinas de la comunidad de Cutral Co. Además faculta al jefe comunal para suspender el cobro de los intereses moratorios y punitorios de los conceptos de Servicios Retributivos y/o cualquier otro impuesto o tasa municipal vigente.

El presidente del cuerpo, Jesús San Martín señaló que si bien la ordenanza se aprobó por unanimidad fue porque todos estuvieron de acuerdo en la declaración de la emergencia sanitaria pero que desde el bloque Unidad Ciudadana Frente Neuquino no dejan de cuestionar el endeudamiento millonario que tomó la provincia para paliar la pandemia y en esta línea dijo, “la ley 3230, implica un endeudamiento provincial por 140 millones de dólares, con esta cifra se podría atender varias pandemias en el mundo , me resultó irrisorio que el gobierno provincial no haya consultado a los intendentes , no se discute la emergencia pero si se discute que el gobierno provincial siga tomando más deuda”.

Por otro lado, San Martín valoró el trabajo en conjunto entre los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul , el gobierno provincial y las autoridades del hospital público de la comarca, que constantemente están en contacto con las y los ministros provinciales para enfrentar la pandemia con un mismo criterio en la toma de decisiones y beneficiar a todos los neuquinos y neuquinas.